Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Tüm yangınların hepsi kontrol altında"
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Tüm yangınların hepsi kontrol altında"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün Türkiye genelinde 12 yerde yangınla mücadele edildiğini belirterek, "Tüm yangınların şu saat itibarıyla söyleyebilirim ki hepsi kontrol altında.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:
26.07.2020 20:21 | Son Güncelleme: 26.07.2020 21:18

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün Türkiye genelinde 12 yerde yangınla mücadele edildiğini belirterek, "Tüm yangınların şu saat itibarıyla söyleyebilirim ki hepsi kontrol altında. Hepsinin soğutma faaliyetleri sürdürülüyor." dedi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını havadan inceleyen Pakdemirli, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Orman teşkilatının bugün 6 ziraat yangınına müdahale ettiğini aktaran Bakan Pakdemirli, "Isparta'da 1, İzmir'de 1, Kahramanmaraş'ta 1, Kastamonu'da 1, Elazığ'da 2, Kütahya'da 1, Çanakkale'de 5 olmak üzere 12 yerde yangınlarla mücadele edildi." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, son 1 haftada 136 orman yangınına ve 128 kırsal yangına müdahale ettiklerini bildirdi.

Bu yıl yangınlarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanılmaya başlandığını hatırlatan Bekir Pakdemirli, "Son haftada 62 yangının tespiti konusunda İHA'lardan faydalandık. Deneme olarak başladığımız İHA'lardan ciddi ve güzel neticeler aldık, almaya da devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Çanakkale'deki yangınlar

Çanakkale'deki yangınlara 2 uçak, 10 helikopter, 57 arazöz, 5 dozer ve 230 personelle müdahalede bulunduklarına değinen Pakdemirli, aynı anda çok yerde yangın çıkmasından dolayı endişelendiklerini vurguladı.

Bakan Pakdemirli, üst düzey yetkililer ile hızla bölgeye intikal ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Lapseki Adatepe'de saat 14.30'da çıkan yangının ilk müdahalesi 14.42 de olup 1,2 hektar alan kaybettik maalesef. Bu yangın kontrol altında ve anız sebebiyle çıktığı görülüyor. Eceabat merkezde 15.01'de ilk yangının ihbarını aldık. Bu yangına 15.10'da müdahale edildi ve 5 hektar kayıp gözüküyor. Bunun 3 hektarı ziraat alanı, 2 hektarı orman alanı. Bu yangın da kontrol altında ve maalesef balya makinesinin attığı kıvılcımdan çıkan bir yangın. Merkez Kemel köyünde çıkan ve 15.02'de ilk ihbarı aldığımız, tam 5 dakika içinde müdahale ettiğimiz bu yangında da 1 dekarın altında bir alan yanmış durumda. Ne kadar erken müdahale ediyorsanız, o kadar hızlı bir netice almak mümkün oluyor. Bu yangın da maalesef anız kaynaklı. Merkez Yukarıokçular köyünde çıkan yangın, bu da balya makinesinden çıkmış. 15.02 saatlerinde ihbarı alıp 15.12'de ilk müdahaleyi yaptık ve toplam 2 hektar civarında bir kaybımız var. Bu da tamamen kontrol altında.

Bu yangınlar sürerken Edirne Keşan'dan bir yangınla ilgili bilgi aldık. Bu, bir aracın yanmasından mütevellit ormana sıçrayan bir yangın. Bu da 15.05'te ilk ihbar, 15.17'de ilk müdahalemizle başlayan yaklaşık 0,5 hektar kaybettiğimiz ve yine kontrol altında olan bir yangın. Tüm yangınların şu saat itibarıyla söyleyebilirim ki hepsi kontrol altında. Hepsinin soğutma faaliyetleri sürdürülüyor."

"Bölgede çıkan yangınlarda 3 yaralımız var"

Yangınların çıkış sebebinin yüzde 90 insan hatası olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, vatandaşların "ALO 177" hattına bu yangınları bildirmesinin son derece önemli olduğuna işaret etti.

Bekir Pakdemirli, "Bu bölgede Talat Göktepe bölge müdürü kardeşimizi 1994 yılında kaybetmiştik. Dün onun ölüm yıl dönümüydü. Tekrar bugün, bir yangın münasebetiyle buradayız. Gerçekten askeriyeden, polisten sonra en çok şehit veren kurum, orman teşkilatı. Bu anlamda tekrar yangınlara dikkati çekmek istiyorum. Çünkü gerçekten bunların mücadelesinde sadece zaman, para israfı olmuyor, şehit de veriyoruz.

Geçenlerde İzmir Bayındır'da 2 şehit vermiştik, 2 de yaralımız vardı. Onlardan biri Sedat Sagun kardeşimizi bugün maalesef kaybettik. Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bugün, bu bölgede (Çanakkale) çıkan yangınlarda 3 yaralımız var. Yaralıların durumu iyi. Uçaktan atılan sulardan sıçrayan taşlardan dolayı bu arkadaşlar yaralanmış. Genel durumları son derece iyi. Kontrol amaçlı hastanede tutuluyorlar." şeklinde konuştu.

Yaralılara "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Pakdemirli, özellikle hafta sonunu dışarıda geçiren vatandaşların ormanları kullanırken çok dikkatli olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bakan Pakdemirli'ye incelemelerinde, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti.

Kaynak: AA

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