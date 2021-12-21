Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, topraksız tarım tesisini gezdi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, topraksız tarım tesisini gezdi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, topraksız tarım tesisini gezdi
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'da topraksız tarımsal üretim yapan tesisi gezdi.

ANTALYA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'da topraksız tarımsal üretim yapan tesisi gezdi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Farminova Dikey Tarım Tesisi'ne gelen Pakdemirli, burada inceleme yaparak topraksız ve güneş görmeden yetiştirilen ürünler hakkında bilgi aldı.

Pakdemirli, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından tesisten ayrıldı.

Devlet desteğiyle kurduğu şirkette ürettiği elektrikli sobaları 3 ülkeye satıyor

Devlet desteğiyle kurduğu şirkette ürettiği elektrikli sobaları 3 ülkeye satıyor

AA / Süleyman Elçin - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title