Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, topraksız tarım tesisini gezdi
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Ekonomi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'da topraksız tarımsal üretim yapan tesisi gezdi.
ANTALYA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'da topraksız tarımsal üretim yapan tesisi gezdi.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Farminova Dikey Tarım Tesisi'ne gelen Pakdemirli, burada inceleme yaparak topraksız ve güneş görmeden yetiştirilen ürünler hakkında bilgi aldı.
Pakdemirli, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından tesisten ayrıldı.
AA / Süleyman Elçin - Ekonomi Haberleri
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