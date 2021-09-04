Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "TMO, eylülde 800 bin ton hububatı satışa açtı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "TMO, eylülde 800 bin ton hububatı satışa açtı"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'TMO, eylülde 800 bin ton hububatı satışa açtı'
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünün bu ay 800 bin ton hububatı satışa açtığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünün bu ay 800 bin ton hububatı satışa açtığını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı açıklamada, ekmeklik buğday satışlarının ton başına 2 bin 475-2 bin 525 lira peşin bedelle kanatlı hayvan besici ve yetiştiricilerine (beyaz et, yumurta gibi), un, bulgur ve bisküvi fabrikalarına yönelik başladığını ifade etti.

Makarnalık buğday satışlarının ise ton başına 2 bin 550-2 bin 650 lira peşin bedelle bulgur fabrikalarına yönelik başladığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Eylül ayında da besici ve yetiştiricilerimize ton başına 2 bin lira, yem fabrikalarına ise ton başına 2 bin 50 lira peşin bedelle arpa satışlarına devam edilecek. Arpa ve buğday satışları için başvurular, 6-15 Eylül 2021 tarihlerinde alınacak. Piyasa istatistikleri için her türlü tedbir alınmaya devam edilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Tıp eğitimini bırakıp çiftçiliğe başladı! Kıraç araziye kurduğu badem bahçesiyle gelirini 4 kat artırdı
Tıp eğitimini bırakıp çiftçiliğe başladı! Kıraç araziye kurduğu badem bahçesiyle gelirini 4 kat artırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Şener Münir Özkul Derya Şensoy Ferhan Şensoy
Spor Cristiano Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "TMO, eylülde 800 bin ton hububatı satışa açtı" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 16:48:10. #1.15#

title