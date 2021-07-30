Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans...

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil."