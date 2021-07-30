Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans...
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans...

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans...
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil."

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor.
Soma'daki yangın kontrol altına alındı! 20 noktada ekiplerin mücadelesi devam ediyor
Soma'daki yangın kontrol altına alındı! 20 noktada ekiplerin mücadelesi devam ediyor
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans... - Haberler
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