Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde sıkıntı yok, önümüzdeki dönemde de beklenmiyor" dedi.

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından temel gıda ürünlerini bulmakta sıkıntı yaşayacağını düşünen vatandaşlar, gıda stoğu yapmaya başlamış ve panikle market raflarını boşaltır olmuştu. Konu hakkında rahatlatan açıklama Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarına ilişkin yazılı açıklamada bulunan Bakan Pakdemirli, "Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde sıkıntı yok, önümüzdeki dönemde de beklenmiyor" dedi.

"GEREKLİ TEDBİRLERİ HAFTALAR ÖNCESİNDEN ALMAYA BAŞLADIK"

Pakdemirli, korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesi üzerine ülke genelinde alınan tedbirlerin bir ileri aşamaya taşındığını belirterek, "Bakanlığımız, Ticaret ve Sağlık Bakanlıkları ile koordineli bir şekilde gerekli tüm önlemleri almaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak dünyada koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı tarihten itibaren olası senaryolar üzerinde çalışarak gerekli tedbirleri haftalar öncesinden almaya başladık. Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde şu an için bir sıkıntı bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemde de herhangi bir olumsuz durum beklenmemektedir" ifadelerini kullandı.

"TÜKETİCİNİN İHTİYACINI KARŞILAYACAK YETERLİ MİKTARDA ÜRÜN BULUNUYOR"

Pakdemirli, "TMO stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunmaktadır. TMO, hububat ve bakliyat satışlarına sezon sonuna kadar devam edecek. Ayrıca TMO stoklarında yer alan pirinç, nohut ve mercimekler toptan satışların yanı sıra halkımızın uygun fiyatla tüketebilmesini teminen ülke genelinde yayılmış yaklaşık 150 TMO satış noktasında perakende olarak da satılmaktadır. TMO iş yerlerine erişim imkanı olmayan tüketicilerimiz ise https://www.epttavm.com online satış sistemi üzerinden ürünleri temin edebilmektedir. Bunun yanında kısa bir süre sonra hasat sezonu başlayacak olup, mevsim koşulları dikkate alındığına üretim yönüyle bir sıkıntı görülmemektedir. İç ve dış piyasalar yakından izlenmekte olup, piyasaların sağlıklı işleyişi ve ihtiyaçlarına yönelik alınan her türlü tedbir halkımızla paylaşılacaktır" dedi.

Kaynak: AA