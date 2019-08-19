Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Şu anda aktif 4 yangınla mücadele ediyoruz" - İZMİR

19.08.2019 03:36

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Şu anda aktif 4 yangınla mücadele ediyoruz. Urla'daki yangın neredeyse bitmek üzere. Bodrum'daki yangın da iyiye doğru seyretmeye başladı. Milas'da da kanyonun içi yanmakla birlikte etrafının çevrildiğini söylemiştim. Mumcular'daki yangında da çevrilemeyen sadece bir kuzeybatı ucu kaldı. Onunla beraber inşallah sabah saatlerine varmadan tamamen Mumcular'daki yangını da kontrol altına alırız diye hedefliyoruz."dedi

Kaynak: AA