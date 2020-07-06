Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş gibi...
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş gibi...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangınına ilişkin "2 uçak 20 helikopter 118 arazöz 20 dozer ve 510 personelle buna müdahale etmeye çalışıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:
06.07.2020 20:21 | Son Güncelleme: 06.07.2020 20:30

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangınına ilişkin "2 uçak 20 helikopter 118 arazöz 20 dozer ve 510 personelle buna müdahale etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş gibi görüyoruz." dedi.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gelibolu yakınlarında çıkan orman yangınıyla mücadele çalışmalarını koordine etmek için bölgeye geldiğini söyledi. Pakdemirli, bölge üzerinde 2 uçuş yaptığını belirterek bir ağacın dahi yanmasını asla istemediklerini vurguladı. Bütün ekiplerin "Bir ağaç daha az yansın." diye gayret ettiğini aktaran Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Öncelikle ben tüm orman teşkilatı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görünen o ki gece de bu mücadelemize devam edeceğiz gibi gözüküyor. Yangın belli alanları etkilemiş olmasına rağmen kontrollü gibi gidiyor ancak rüzgarın tabii ki çok yüksek seviyelerde olması yangını belli noktalarda kontrol altına almamıza olarak vermiyor. Yangın benim beklediğimden daha iyi durumda, öyle söyleyebilirim. Tabii ki ilerleyen saatlerde değişen meteorolojik koşullar işimizi kolaylaştırabilir ya da zorlaştırabilir."

"Burada önemli olan bir yerlerde durdurmak"

Pakdemirli, yangının saat 14.50'te Ilgardere yakınında başladığını anlattı. Alevlerin doğudan batıya doğru ilerlediği bilgisini veren Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle hem güneyde hem de kuzeyde sıçradığı taraflar var. Rüzgar sürekli yön değiştirdiği için farklı farklı noktalarda sıçramalar var. Şu anda yapabileceğimiz hava araçlarıyla tüm müdahaleyi yapıyoruz. Türkiye'deki hava araçları filosunun neredeyse toplamı burada ve müdahale ediyor. Zaten belli bir doğal sınırına da ulaşmış vaziyette. Bunun zaten daha da fazla bir kalabalığı böyle bir yangın alanı özelinde yönetilemez. Tüm ekiplerimizle hem yerden hem havadan biz bu yangını kontrol etmek için çabamızı sarf ediyoruz. Tekrar etmek gerekirse 2 uçak, 20 helikopter, 118 arazöz, 20 dozer ve 510 personelle buna müdahale etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş gibi görüyoruz. Burada önemli olan bir yerlerde durdurmak. Bir miktar daha alan kaybedebiliriz ama önemli olan bunu bir an evvel durdurmak. Tüm çabamız ve gayretimiz bunun içindir."

Bakan Pakdemirli, hava araçlarıyla uçup yukarıdan sevk ve koordinasyon yapabilmek için 1,5 saate yakın değerli zaman olduğuna dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımızla beraber bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bölge Müdürümüz şu anda yukarıda. Hava şartları müsaade ettiği sürece yukarıda kalacak. Akşam için de çeşitli hazırlıklarımız var. İHA'lardan bilgi akışı devam ediyor. Gece özellikle hem İHA'lardan aldığımız bilgiler hem de birazdan uçurmaya başlayacağımız termal dronelerle sevk ve idareyi koordine etmeye çalışacağız. Gece şartları muhakkak aleyhimize işleyecek ama geceleri de genelde rüzgarla ilgili ve meteorolojik durumlar gündüz şartlarına göre daha olumlu seyrediyor. Böyle olmasını temenni ediyoruz."

"Şimdilik yerleşim alanlarıyla ilgili önemli bir tehlike yok"

Yangın kontrol altına alınıncaya kadar bölgeden ayrılmayacağını dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Şimdilik yerleşim alanlarıyla ilgili önemli bir tehlike yok. Başlangıçta Yalova köyü ile ilgili bir problem var gibi gözüküyordu ancak şu an itibarıyla yok. Rüzgar yönü değişmezse olmayacak gibi gözüküyor. Diğer köylerimizle ilgili de şu an sıkıntı gözükmüyor ama eğer gerekli görülürse bu köylerimizle ilgili gerekli tedbirleri alırız. Şu anda bir problem yok. İlerleyen saatlerde yangının seyriyle ilgili açıklamamız olacaktır."

Pakdemirli, bir gazetecinin, "Bu yangın şehitlik bölgesine intikal eder mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bizim bütün çabamız bir ağaç daha az yansın. Değil şehitlik, şu anda bulunduğu yerden 1 metre daha ileriye gitmemesidir bütün amacımız. Bazen teknik koşullar gerektiği yerlerde yanmaya bırakılabilir ama bazı bölgelerde de yollar kesilebilir. Bizim burada hava araçlarımız farklı farklı çalışıyor. Helikopterlerimiz su atar, uçaklar da şerit yapar. Bu şeritlerle yangını durdurmaya çalışırız. Genelde çalışma kaidemiz budur. En az hasarla atlatmak amacımız, gayemiz budur."

Kaynak: AA

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