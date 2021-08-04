Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Son ateş sönene kadar devam"
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Son ateş sönene kadar devam"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Son ateş sönene kadar devam'
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelenin, moral bozmadan, yılmadan, yorulmadan, son ateş sönene kadar devam edeceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelenin, moral bozmadan, yılmadan, yorulmadan, son ateş sönene kadar devam edeceğini belirtti.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarıyla mücadele eden görevlileri, söylenenlerin, sert rüzgarların ve alevlerin yıldıramayacağını vurguladı.

Bakan Pakdemirli, "Moral bozmadan, yılmadan, yorulmadan havada ve karada, nerede ateş varsa orada, alevlerle 'Yeşil Vatan' için göğüs göğse mücadele eden kahramanlarımız var. Var olsunlar. Son ateş sönene kadar devam." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, mesajında yangın söndürme çalışmalarına ilişkin videoya da yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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