Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, selde ineği telef olan vatandaşa inek verdi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'un Batlama vadisinde sel ve heyelanda hasar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'un Batlama vadisinde sel ve heyelanda hasar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli, aşırı yağışın ardından sel ve heyelanların hasara yol açtığı Batlama vadisinde bulunan İnişdibi köyünü ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Pakdemirli ardından Çaldağ köyüne geçerek Aratepe yolunda incelemelerde bulundu. Pakdemirli, burada Davut, eşi Emine ve kızı Betül Akgün'ün sel sularına kapılarak kaybolduğu yeri inceledi. Olayla ilgili AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra selde kaybolan Akgün ailesinin yakınlarıyla görüşen Pakdemirli, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini de dinleyerek, vatandaşlara yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Mesudiye köyünde ineği sel sularına kapılarak telef olan Osman Kaya'ya ise inek hediye eden Pakdemirli, "Büyükbaş teleflerinin hepsini ödeyeceğiz. İyi bir örnekle başlamış olduk. Arı kovanı, büyükbaş, fındık olsun bu hasarları ödeyeceğiz. Bakanlığımızın üzerine düşen ne yatırım varsa bu yatırımları en kısa sürede yerine getireceğiz. Zaten 4-5 bakanımız sahada. Hayatın normale dönmesi için ne yapılması gerekiyorsa son derece yüksek bir gayret gösteriyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Pakdemirli, daha sonra Sayca köyünde de vatandaşlarla görüştü.

Kaynak: AA