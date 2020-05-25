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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, personeliyle bayramlaştı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığının merkez, bağlı ve ilgili kuruluşları ile taşra teşkilatı çalışanlarının bayramını video konferans aracılığıyla kutladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, personeliyle bayramlaştı Açıklaması
25.05.2020 19:45 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:54

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığının merkez, bağlı ve ilgili kuruluşları ile taşra teşkilatı çalışanlarının bayramını video konferans aracılığıyla kutladı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, bakanlık personeliyle bayramlaşmasını bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

Bakanlık bürokratlarının ve çalışanlarının bayramını tebrik eden Pakdemirli, küresel salgın sebebiyle bu yıl Ramazan Bayramı'nı, araya mesafeler koyarak kutlamak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Salgın nedeniyle gıda güvenliğinde bir aksama olmaması için çok yoğun bir ramazan ayı geçirdiklerini belirten Pakdemirli, bu dönemde, üreticilerin üretimde kalmaları ve vatandaşların gıdaya erişimde sıkıntı yaşamaması için özveriyle çalışan personeline teşekkür etti.

Henüz Kovid-19 salgını başlamamışken, 2020'yi tarımda dijitalleşme yılı ilan ettiklerini anımsatan Pakdemirli, dünyada yükselen küreselleşme ve artan teknoloji kullanımıyla birlikte dijitalleşmenin artık zorunluluk olduğunu belirtti.

Çiftçilerin kredi ve kira ödemeleri ertelendi

Çiftçilerin, mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay ertelediklerini belirten Pakdemirli, "Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen ORKÖY kredilerinin taksitlerini, herhangi bir başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süre ile erteledik. Hazineye ait tarım arazileri için nisan, mayıs ve haziran kiralarını 6 ay süre ile erteledik. Ayrıca yine Hazineye ait tarıma elverişli arazileri, üreticimize bedelsiz olarak tahsis edilmesini sağladık." ifadelerini kullandı.

Virüs daha Türkiye'ye ulaşmadan önce şubat ayında gıda arz güvenliğinde bir sıkıntı olmaması için bakanlık olarak gerekli tedbirleri de aldıklarını vurgulayan Pakdemirli, Türkiye'de görülmesinden itibaren yaptıkları çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:

"Öncelikle hemen Bakanlığımız bünyesinde Bilim Kurulu oluşturduk. Kurduğumuz 'Ürün Masaları' ile 50'ye yakın ürünün hasat, rekolte, gümrük vergileri, ithalatı, ihracatı ve yeterliliği gibi birçok konuyu yakından takip etmeye başladık. Alo 174 Gıda Hattı ve WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığıyla salgın ile ilgili Bakanlığımıza yöneltilen sorulara ve sorunlara anında dönüş yaptık. Atık sularda virüs testleri yapmaya başladık. Yine virüse kökten çözüm olabilmesi için Pendik ve Etlik Veteriner Kontrol Enstitülerimizi hemen aşı çalışmalarına dahil ettik. Tarımsal üretimin içinde olan çiftçilerimizi sokağa çıkma yasağından muaf tuttuk. Tarımsal destekleme başvuru sürelerini uzattık. Süt üretiminin sürdürülebilirliği için 2019 Aralık, 2020 Ocak, Şubat ve Mart aylarında çiğ süt prim desteğini, 15 kuruşa kadar artırdık."

"Küçük aile işletmelerimize 100 milyon liralık yem desteği"

Hayvancılık alanında önemli çalışmalar ve hedefler içerisinde olduklarına işaret eden Pakdemirli, "Küçük aile işletimlerine destek olmak amacıyla, büyükbaş hayvan başına 65 lira ve küçükbaş hayvan başına 6,5 lira olmak üzere, toplamda 100 milyon liralık yem desteği vereceğiz ve en önemlisi alınan tedbirler kapsamında çiftçilerimizi ve gıda tedarik zincirindeki paydaşlarımızı pek çok kısıtlamadan muaf tuttuk." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının bereketiyle hiç durmadan çalışarak, bir ayda pek çok projeyi hayata geçirdiklerine dikkati çeken Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Çiftçi Uzaktan Eğitim Sistemimizi faaliyete alarak bütün paydaşlarımızın faydalanabileceği, tarım-orman faaliyetlerini bilgiyle, planla, profesyonellikle yürütmelerine yardımcı olabilecek büyük bir Tarım-Orman Akademisini hizmete sunduk. Yine oldukça önemli ve tarihi bir adım sözleşmeli üretimin ilk basamağı olan Dijital Tarım Pazarı'nı devreye aldık. Böylece tüm alıcı ve satıcıların değer fiyattan buluşacağı bir pazar oluşturduk."

Pakdemirli, 12 yılda tamamlanan Ilısu Barajı'nın da ilk türbinini 19 Mayıs'ta devreye aldıklarını hatırlatarak, "İnşallah Ilısu Barajımız da enerjide dışa bağımlılığımızı ve cari açığımızı azaltacak, bölge huzurunu sağlayacak çok önemli bir hamle olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Gıdanı koru, sofrana sahip çık"

Geçen hafta "Gıdanı Koru" kampanyasını kamuoyuna tanıtarak büyük bir farkındalık oluşturduklarını belirten Pakdemirli, gıda kayıp ve israfını önlemeye yönelik başlatılan söz konusu çalışmayla ilgili, "Bu kaybın ekonomik boyutu da oldukça yüksek. Dolayısıyla biz de zararın neresinden dönülürse kar bilerek, tüm halkımıza gıdanı koru sofrana sahip çık diyoruz." çağrısında bulundu.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait (TİGEM) Ceylanpınar'daki 60 bin dekar alanı da sulamaya açarak Türkiye tarımına kazandırdıklarına dikkati çeken Pakdemirli, projeyle ilgili şu ifadeleri kaydetti:

"Bu proje ile tek tuşla binlerce dönüm arazi sulanabilecek. Böylece sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği için daha yüksek verime ulaşmak ve özellikle suyu tasarruflu kullanmak için modern sulama yöntemleri kullanılmış olacaktır. Dolayısıyla bu arazilerde nadas sistemi kalkacak, ikinci ürün ekilişleri sayesinde bitki çeşitliliği artacak, verim ve kalitede artış gerçekleşecek. Hububat verimi dekar başına 250 kilogramdan 500 kilograma çıkacak ve kalite yükselecek. Her yıl ilave 25 milyon lira gelir sağlanacak. İkinci ürün ekilişleri ile bu gelir 70 milyon lira düzeylerine çıkacak. Böylece ülke ekonomisine 4 kat daha fazla katkı yapılacak. Ayrıca daha fazla istihdam sağlanacak, kanal sulaması nedeniyle enerji tüketimi azalacak. Üretim maliyeti düşecek. Yer altı su kullanım oranı azalacak."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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