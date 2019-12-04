Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Özbek ve Kırgız mevkidaşlarıyla görüştü - BAKÜ
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Özbek ve Kırgız mevkidaşlarıyla görüştü - BAKÜ

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) 6. Tarım Bakanları Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırgızistan Tarım Bakanı Erkinbek Çoduyev ve Özbekistan Tarım Bakanı Cemşid Hocayev ile bir araya geldi.

04.12.2019 18:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:51

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) 6. Tarım Bakanları Toplantısı'na katılmak için 'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı , Kırgızistan Tarım Bakanı Erkinbek Çoduyev ve Özbekistan Tarım Bakanı Cemşid Hocayev ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Özbek ve Kırgız mevkidaşlarıyla görüştü - BAKÜ
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