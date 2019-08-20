Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin helikopterle koordinasyon uçuşu

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin helikopterle koordinasyon uçuşu

Karabağlar'daki yangın -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli helikopterle koordinasyon uçuşu İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karabağlar'da başlayan orman yangını) İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa, kontrol altına almayı ümit ediyoruz ama yangın...

20.08.2019 00:43
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin helikopterle koordinasyon uçuşu

-Karabağlar'daki yangın
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli helikopterle koordinasyon uçuşu
İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karabağlar'da başlayan orman yangını) İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa, kontrol altına almayı ümit ediyoruz ama yangın tamamen söndürülmeden 'Biz bu işi söndürdük' demeyiz."

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin helikopterle koordinasyon uçuşu
Kaynak: AA
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