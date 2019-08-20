Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin helikopterle koordinasyon uçuşu

20.08.2019 00:43

-Karabağlar'daki yangın

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli helikopterle koordinasyon uçuşu

İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karabağlar'da başlayan orman yangını) İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa, kontrol altına almayı ümit ediyoruz ama yangın tamamen söndürülmeden 'Biz bu işi söndürdük' demeyiz."

Kaynak: AA