Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin helikopterle koordinasyon uçuşu
Karabağlar'daki yangın -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli helikopterle koordinasyon uçuşu İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karabağlar'da başlayan orman yangını) İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa, kontrol altına almayı ümit ediyoruz ama yangın...
20.08.2019 00:43
-Karabağlar'daki yangın
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli helikopterle koordinasyon uçuşu
İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karabağlar'da başlayan orman yangını) İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa, kontrol altına almayı ümit ediyoruz ama yangın tamamen söndürülmeden 'Biz bu işi söndürdük' demeyiz."
Kaynak: AA