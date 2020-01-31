Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

31.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:42
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti

Belediye Başkanı , Tarım ve Orman Bakanı 'yi ziyaret etti.

Başkan Akgün ziyaretinde Bakan Pakdemirli'ye ilçe halkının taleplerini ve sıkıntılarını iletti.

Pakdemirli'nin sorunların giderilmesi için talimat verdiğini belirten Akgün, ilgisinden dolayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA
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