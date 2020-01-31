Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti

31.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:42

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

Başkan Akgün ziyaretinde Bakan Pakdemirli'ye ilçe halkının taleplerini ve sıkıntılarını iletti.

Pakdemirli'nin sorunların giderilmesi için talimat verdiğini belirten Akgün, ilgisinden dolayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA