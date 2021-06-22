Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, MHP Iğdır İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, MHP Iğdır İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, MHP Iğdır İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Belki coğrafyamızın dört tarafı yangın yeri ama hakikaten Cumhur İttifakı, başta Cumhurbaşkanımız ve değerli Bahçeli bu konuda çok net duruşlarını sergiliyorlar.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Belki coğrafyamızın dört tarafı yangın yeri ama hakikaten Cumhur İttifakı, başta Cumhurbaşkanımız ve değerli Bahçeli bu konuda çok net duruşlarını sergiliyorlar. İnşallah 21. yüzyılda ülkemiz, Türk dünyası çok daha iyi bir noktaya gelecek." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ve partililerle Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır İl Başkanlığını (MHP) ziyaret eden Bakan Pakdemirli, burada MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, MHP İl Başkanı Ersoy İçer ve Melekli Belediye Başkanı Eray Coşar tarafından karşılandı.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu net duruş dolayısıyla kendisine teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Her parti Türkiye'de hizmet için var ama Türkiye'nin geleceğini kavramış, Türkiye'nin içinde bulunduğu riskleri kavramış iki parti var veya bir ittifak var. Bu ittifakın adı da Cumhur İttifakı'dır. Sayın Bahçeli ile zaman zaman görüşmelerimiz oluyor. Biz ona karşı çok hürmetimizi gösteriyoruz, o da bizi seviyor diye biliyoruz. Her ilde olduğu gibi bu ilde de bölmeye, araya nifak sokmaya kalkarlar."

Türkiye'nin 21. yüzyılda inşallah dünyanın ve bölgenin zenginliğinden daha çok pay alacağını düşündüğünü vurgulayan Pakdemirli, "Bugün itibarıyla belirli riskler var, belki coğrafyamızın dört tarafı yangın yeri ama hakikaten Cumhur İttifakı, başta Cumhurbaşkanımız ve değerli Bahçeli bu konuda çok net duruşlarını sergiliyorlar. İnşallah 21. yüzyılda ülkemiz, Türk dünyası çok daha iyi bir noktaya gelecek." diye konuştu.

Pakdemirli, ardından bir düğün salonunda düzenlenen programda tarım alanında faaliyet yapan iş insanları ve çiftçilerle bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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