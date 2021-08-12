Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris Afet Yönetim Merkezi'nde konuştu: (2)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugünün, büyük yangınların bitişi, toprakların yeşil vatana dönüşmesinin miladı olarak da kabul edilebileceğini belirterek, "Orman işçilerimiz, kahraman Mehmetçiğimiz, polisimiz gibi korkusuz bir şekilde vatan savunması için gözlerini kırpmadan...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugünün, büyük yangınların bitişi, toprakların yeşil vatana dönüşmesinin miladı olarak da kabul edilebileceğini belirterek, "Orman işçilerimiz, kahraman Mehmetçiğimiz, polisimiz gibi korkusuz bir şekilde vatan savunması için gözlerini kırpmadan alevlerin üzerine koşuyorlar." dedi.

Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Muğla'nın Marmaris ilçesindeki öğretmenevinde bulunan Afet Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, 12 uçak, 66 helikopter, 10 jandarma helikopteri ve farklı ülkelerden 26 hava aracı ile ekiplerin yangınlara hazır şekilde beklediğini söyledi.

Büyük yangın afetinde aziz milletle ormanlar için tek yürek olunduğunu dile getiren Pakdemirli, soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Son 15 gündür zincir halinde çıkan yangınların en büyüğü ve en son halkası olan Köyceğiz'deki orman yangınının dün kontrol altına alındığını anımsatan Pakdemirli, yeni yerlerde de yangınların çıkabileceğini, önem seviyesine göre zaman zaman riskli bulunan, yerleşim alanlarını tehdit eden, çok büyük potansiyeli bulunan yangınlarla mücadelenin başında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Pakdemirli, her türlü orman yangınına karşı ekiplerin hazırlıklı olduğuna işaret ederek, "Bölgelerarası hava ve kara araçlarını soğutma çalışmalarını etkilemeyecek şekilde peyderpey geldikleri yere gönderiyoruz. Yangının geniş orman alanlarını etkilemesi sebebiyle arazi hazırlığı, ağaçlandırma çalışmaları için yol yapımında kullanılmak üzere diğer illerden gelen iş makinelerinin de bölgelerine sevkleri başladı." diye konuştu.

"Bugünü, büyük yangınların bitişi, toprakların yeşil vatana dönüşmesinin miladı olarak da kabul edebiliriz." ifadesini kullanan Pakdemirli, "9 il, 30 ilçe, 191 köy ve 10 bin 829 çiftçimizle hasar tespitleri yapıldı. Yangınlarda zarar gören, telef olan hayvanlarını ve arı kovanlarını tamamını hibe olarak karşılayacağız. Ödemeler başlandı. " dedi.

"Orman kahramanları dağ gibi alevlere meydan okudu"

Bakan Pakdemirli, orman kahramanlarının yeşil vatan için can yakan sıcaklıklara, dağ gibi alevlere meydan okuduklarına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Orman işçilerimiz, kahraman Mehmetçiğimiz, polisimiz gibi korkusuz bir şekilde vatan savunması için gözlerini kırpmadan alevlerin üzerine koşuyorlar. 1923'ten bugüne kadar canlarını feda eden 125 orman şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Orman yangınlarında hayatını kaybetmiş sivil vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Yeşil vatanı korumak için onlar ailelerini geride bıraktılar. Ailelerini sahipsiz bırakmamak boynumuzun borcudur."

Yaklaşık 1,5 ay önce bölgede çıkan yangında orman işçisi Görkem Hasdemir'in şehit olduğunu hatırlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak için o ormanın Şehit Görkem Hasdemir Ormanı olarak ağaçlandırılacağı sözünü vermiştim. Bugün o alanda yapılan ağaçların temizlenmesi, arazi hazırlığı hakkında bilgi aldım. Çalışmaların önemli bir kısmının tamamlandığını öğrendim. Başta Muğla olmak üzere orman yangını çıkan tüm illerde teşkilatın bütün ağırlığını bu sahalara vererek gerekli orman yollarının yapılması, saha etütleri ve ağaçlandırmanın en kısa sürede yapılması için de iş takvimlerini hazırlıyoruz. Yanan bütün alanları yeşil vatanın bir parçası haline getiriyoruz."

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin