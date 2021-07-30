Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Manisa Soma yangını kontrol altına alındı"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Soma ilçesinde devam eden yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Soma ilçesinde devam eden yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa Soma yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı