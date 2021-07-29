Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (1)

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangının kontrol altına alınamadığını belirterek "Fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangının kontrol altına alınamadığını belirterek "Fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor." dedi.

Bakan Pakdemirli, yangın yönetim merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının etkisini devam ettirdiğini söyledi.

Ekiplerin etkili şekilde müdahalesini sürdürdüğüne dikkati çeken Pakdemirli, "Manavgat yangını kontrol altına alınmamakla beraber, fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor." diye konuştu.

Pakdemirli, evlerinden tahliye edilen vatandaşlara ilişkin "Vatandaşlar genelde akrabalarına dağılmış durumdalar. Yani bir yerde kümelenmiş, Kızılay'ın AFAD'ın yardımını bekleyen bir vatandaş yok." ifadelerini kullandı.

Yangının etkili olduğu alanın arttığını belirten Pakdemirli, "Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını görüyoruz şimdiden." değerlendirmesinde bulundu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını anımsatan Pakdemirli, "Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmalarını sürdürüyor, henüz netlik kazanan bir durum yok." dedi.

Antalya'nın yanı sıra Adana ve Mersin'de de yangınların olduğunu belirten Pakdemirli, "Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: '(Manavgat'taki yangın) Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmalarını sürdürüyor, henüz netlik...
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Manavgat'taki yangın) Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmalarını sürdürüyor, henüz netlik...
Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (1) - Haberler
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