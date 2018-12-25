Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli KKTC'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sulamaları İletim Tüneli'nin temel atma törenine katılmak üzere Lefkoşa'ya geldi. Her iki ülke Tarım Bakanlıkları arasında gerçekleştirilen heyetlerarası görüşmede Zirai Levazım-Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İşbirliği Protokolü imzalandı.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığını ilk ziyaret eden Bakan olduğunu söyleyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Bakan Pakdemirli ve heyetine teşekkür etti.

Tarım ve sulama konularının ağırlıklı olarak konuşulacağını söyleyen bakan Pakdemirli, "Tohum, gübre, ilaç gibi konularda hem eğitim hem karşılıklı alışveriş hem de iki ülkenin de gıda güvenliğini sağlayacak, bizde bir şey eksik olduğu zaman Kıbrıs'tan alabileceğimiz, Kıbrıs'ta bir şey eksik olduğu zaman, patates konusunda bir eksikliğiniz olmuş yakın zamanda, bizim rahatlıkla verebileceğimiz bir mekanizmayı kurabilirsek iki ülkenin de gıda arz güvenliği konusunda da ciddi bir mesafe kat edilmiş olacak" dedi.

Kıbrıs'a geliş sebebinin en önemli kısmının temeli atılacak olan KKTC Sulamaları İletim Tüneli olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, "Bugüne kadar Kıbrıs'ın sulama alt yapısı ile ilgili, Kıbrıs'a su getirilmesi ile ilgili önemli bir yatırım yapıldı ve ada suya kavuşturulmuş oldu. Yarın ki sulama temelimizden sonra içme suyu ile ilgili yatırımlar var. Toplamda bunların hepsi 2 milyar liraya varan yatırımlar. Bu konudaki işbirliğimizi sürdürmemiz gerekiyor. Özellikle sulamaya açmayı düşündüğünüz alanları hızlı bir şekilde bitirebilirsek, KKTC'nin tarımsal hasılasının 500 milyar lira civarında olduğunu biliyoruz, senelik buna 100 milyon lira katkı yapacak bir imkan sağlamış oluyor. Ada halkının milli gelirinin artırılması, tarımsal hasılanın artırılması anlamında önemli bir yatırım olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa'da ise ilk sırada olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, "Biz bu konudaki bilgi, beceri ve birikimimizi Kıbrıs ile paylaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile KKTC arasında Zirai Levazım-Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İşbirliği Protokolü ilgili kurum müdürleri tarafından imzalanırken, her iki ülkenin bakanları da imza töreninde hazır bulundu. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA