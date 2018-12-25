Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sulamaları İletim Tüneli'nin temel atma törenine katılmak üzere geldiği Kıbrıs'ta temaslarına devam ediyor Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi. Pakdemirli, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmede yeni su tünellerinin açılacağını söyleyerek, yavru vatan Kıbrıs'a Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini söyledi.

Görüşmenin ardından Pakdemirli, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.

Başbakan Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek. Pakdemirli, ayrıca, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile bir araya gelecek. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA