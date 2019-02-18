Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kırklareli'nde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "CHP'nin kendini yenilemesi lazım. Kendini yenileyebilirse belki alternatif bir parti olabilir." dedi.

Bakan Pakdemirli, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da Türkiye'nin yeni bir umutla yeni bir sisteme girdiğini, Başkanlık Sistemi'nin ülkeyi koalisyonlardan ve istikrarsızlıktan kurtaracağını söyledi.

Jeopolitik konumu nedeniyle Batılı güçlerin gözünün Türkiye topraklarında olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Bu kadar topraklarımızın jeopolitik önemi olmasaydı, belki daha rahat yaşayan bir ülke olurduk ama sürekli olarak ülkemizi istikrarsızlaştırmak istiyorlar. Bunun adı bazen parti kapatma davası oluyor, bazen 17-25 yargı darbesi oluyor, bazen darbe girişimi oluyor. Bazen de ekonomik taarruz oluyor. Gerçekten zor bir coğrafyada yaşıyoruz, önemli olan milletin desteğinin kesilmeden devam etmesi. Demokrasinin kesintiye uğramaması gerekir. Demokrasiyi ülkemizde daha da geliştirip ileriye taşımalıyız." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, Kırklareli'ndeki parti tercihlerini bildiklerini, özellikle atadan ve dededen kalma parti tercihlerine gidilmemesi gerektiğini belirtti.

"Cumhur" ve "Millet" ittifaklarına değinen Pakdemirli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Millet İttifakı, Sayın Bahçeli'nin deyimiyle 'zillet' ittifakı, bakıyorsunuz hiç bir araya gelmeyecek partiler, bir araya geliyor. Adı İYİ olan bir parti, HDP ile iş birliği yapıyor. Saadet gibi bir parti, HDP ile iş birliği yapıyor. CHP artık Atatürk'ün kurduğu bir parti değil, ne yazık ki, bunu bir kenara yazmak lazım. CHP ne yazık ki ölü bir parti. CHP'liler de bunun farkında değil, CHP'nin kendini yenilemesi lazım. Kendini yenileyebilirse belki alternatif bir parti olabilir. Bugün itibarıyla Türkiye'nin bekasını kurtaracak, Türkiye'nin derdiyle dertlenecek, Türkiye'nin jeopolitik konumundan kaynaklı risklerini görecek ve idare edebilecek, vatandaşına hizmet edecek, proje üretecek bir parti ne yazık ki değil. Dolayısıyla atadan ve dededen kalma alışkanlıklarınızdan hakikaten vazgeçmeniz lazım. Burada çöp, çamur ve çukur siyaseti mi yapacağız, yoksa hizmet siyaseti mi yapacağız, ona bakacağız."

Senelerdir hizmet almayan belediyelerin, AK Parti belediyeciliğiyle tanışması gerektiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, Cumhur İttifakı'nın önemine değindi.

"Hiç kimseyi küstürmeyeceğiz"

Seçimlere doğru giderken AK Parti'ye oy vermeyenlerin de kapılarını çalacaklarını aktaran Pakdemirli, "Diyeceğiz ki, 'hadi kardeşim, hadi dostum, bu Recep Tayyip Erdoğan meselesi değil, bu milletin meselesi, milletin çocuklarının geleceğinin meselesi', deyip ikna etmemiz gerekiyor." dedi.

Hiç kimseyi küstürmeyeceklerini ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Kendi insanımıza sahip çıkabilirsek, ondan sonra biz vatandaşa da hizmet ederiz. Eğer bize kırılmış, darılmış ve küs bir arkadaşımız varsa, önce onun kapısını çalacağız, önce onun gönlünü alacağız. AK Parti'deki tek kalıcı görevimiz, AK Parti üyeliğimizdir. Onun dışındaki bütün görevlerin hepsi, gelip geçici. Bakın ben bugün, bakan olarak karşınızdayım. AK Parti kurulduğundan beri ben, hiçbir görev almadım. 2011'de milletvekili adayı oldum, kaybettim. Sonra aday adayı oldum, listelerde yer almadım ama hiçbir zaman küsmedim. 24 Haziran seçimlerinde sabahlara kadar gittim çalıştım. Gündüz işimi yaptım, gece biliyorsunuz Ramazan ayıydı, sahura kadar çalışıp ertesi gün yine devam ettik. Böyle bir temponun içerisine girmenizi istiyorum sizden, çünkü bu hoş sedanın devam etmesi gerekiyor."

Vatandaşa hizmet eden, vatandaşın derdiyle dertlenen AK Parti davasının mutlaka devam etmesi gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, "Menderes'le başlayan, Özal ile devam eden ve Recep Tayyip Erdoğan'la bu işin zirvesine çıkan davanın, devam etmesi gerekiyor. Biliyorsunuz Menderes'i vesayet odakları bizden aldı, astılar. Özal'ı da bir şekilde bizden aldılar. ya zehirlediler ya belki kendi eceliyle öldü ama zehirlenmiş olma ihtimali çok daha fazla. Peki Recep Tayyip Erdoğan'ı bizler vatandaş olarak teslim edecek miyiz, vesayet odaklarına." diye konuştu.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile AK Parti İl Başkanı Alper Çiler de bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA