Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Hububat hasadıyla birlikte alıma başlayan Toprak Mahsülleri... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Hububat hasadıyla birlikte alıma başlayan Toprak Mahsülleri Ofisimiz, Lisanslı depolarda alınan ürünlerin bedelini peşin, diğer teslimatların bedelini en geç 10 günde ödüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Hububat hasadıyla birlikte alıma başlayan Toprak Mahsülleri Ofisimiz, Lisanslı depolarda alınan ürünlerin bedelini peşin, diğer teslimatların bedelini en geç 10 günde ödüyor. Bugün itibariyle TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon TL ödeme yaptık." - ANKARA Kaynak: İHA