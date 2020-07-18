Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Hasat Bayramı ve ASLİDAŞ Çumra Şubesi açılışına katıldı Açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Hasat Bayramı ve ASLİDAŞ Çumra Şubesi açılışına katıldı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Doktoru, avukatı, eczacısı hububat almaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Hasat Bayramı ve ASLİDAŞ Çumra Şubesi açılışına katıldı Açıklaması
18.07.2020 18:59 | Son Güncelleme: 18.07.2020 19:03

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Doktoru, avukatı, eczacısı hububat almaya başladı. Ama bunu spekülatif amaçlı aldıklarını görüyoruz. Bununla ilgili üretici lehine bir dönem olduğu ve hasat dönemi devam ettiği için sesimizi çıkarmıyoruz. Ama hasat dönemi bittikten sonra TMO olarak bu konuyla ilgili tedbiri de alacağız." dedi.

Bakan Pakdemirli, Çumra'da düzenlenen Hasat Bayramı ile Konya Ticaret Borsası iştiraki olan Anadolu Selçuklu Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş. (ASLİDAŞ) Çumra Şubesi açılışına katıldı.

Yaklaşık 15 gün önce Konya Ovası Sulama Projeleri kapsamında sulama kanallarını devreye aldıklarını hatırlatan Pakdemirli, "İnşallah Konya'nın her tarafı yeşil olana kadar bir mücadelemiz olacak, bu mücadelemiz devam edecek. Çünkü bizim mücadelemiz bozkırla yeşilin mücadelesi. Bu bozkırın yeşil olması lazım. Bu bozkırın yeşille mücadelesi çok çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde bugüne kadar yatırımların çok ötesinde yatırımlar yapılmıştır." diye konuştu.

Pakdemirli, son 18 yılda yapılan yatırımların cumhuriyet döneminde yapılanların 2,5 katı olduğunu vurguladı.

Milletin, henüz tanesi dolmadan kuruyan başakların arkasından geldiğini anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Mahsül olmayınca, kuraklık olunca bu millet kendi de açtı, hayvanı da açtı. Ama bugün Allah'a şükürler olsun, hakikaten görüyorum, Türkiye'nin 4 bir tarafını dolaşıyorum. 81 ile gittim, hepsine gitim, hepsini dolaştım. Herkesle bir araya geldim. Üreticilerimizle bir araya geldim. Problemlerimiz var mı? Elbette var. Çözmemiz gereken konular var mı? Elbette var. Bunlar hiçbir zaman bitmeyecek ama Allah'a binlerce şükürler olsun düne göre çok daha iyiyiz. 18 yıllık iktidarımıza göre son Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tarım ve hayvancılık alanlarında çok daha iyi götürüyoruz meseleyi. Çünkü bakanlıklar birleşti, koordinasyon arttı, toprakla su birleşti ve kararları hızlı alabiliyoruz."

Pakdemirli, her zaman çiftçinin, üreticinin yanında olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, pandemi döneminde de çiftçi sayesinde insanların hiçbir eksiklik hissetmediğini söyledi.

Yıllık 22 milyar lira olan tarımsal bütçenin 16 milyar liradan fazlasının ilk 6 ayda çiftçinin hesabına yatırıldığını dile getiren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Hükümet bütçe açığı da veriyorken özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bize sürekli bir mesajı var, 'Çiftçimizi, üreticimizi destekleyeceksiniz. Onların ne ihtiyacı varsa göreceksiniz.' Mayıs-Haziran vadeli borçları öteledik. Mümkün mertebe her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bundan sonra hazine arazileriyle alakalı da önemli bir kullanım projesini gerçekleştirmek üzereyiz."

"TMO, gerektiğinde üretici lehine regülasyon yapıyor"

Amaçlarının çiftçiye en iyi fiyatı sunmak olduğunu vurgulayan Pakdemirli, pandemi döneminde hasat öncesinde buğdayın tonunun 1650 lira, makarnalık buğdayın tonunun 1800 lira, arpanın tonunun 1275, kırmızı mercimeğin tonunun da 3500 lira olarak açıklandığını hatırlattı.

Pakdemirli, çiftçinin ürünlerini Toprak Mahsülleri Ofisine getirmesinin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Toprak Mahsülleri Ofisi gerektiğinde üretici lehine regülasyon yapıyor. Bugün sanayicisi alsa önemli değil ama bakıyorum, doktoru, avukatı, eczacısı hububat almaya başladı. Ama bunu spekülatif amaçlı aldıklarını görüyoruz. Bununla ilgili üretici lehine bir dönem olduğu ve hasat dönemi devam ettiği için sesimizi çıkarmıyoruz. Ama hasat dönemi bittikten sonra TMO olarak bu konuyla ilgili tedbiri de alacağız."

Lisanslı depoculuğun üretim için önemine dikkati çeken Pakdemirli, çiftçinin hasat sonu para kazanmak için ürününü hemen satmak zorunda olmadığını anlattı.

Çiftçinin ürününü lisanlı depolara koyarak ve ekim zamanı Ziraat Bankasından faizsiz kredi kullanarak işlerini yürüttüğünü dile getiren Pakdemirli, çiftçinin ürününü para ettiği zaman satabileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından, Pakdemirli ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve diğer yetkililer ASLİDAŞ'ın Çumra Şubesi'nin açılışını yaptı.

Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler daha sonra Gökhüyük Mahallesi'ndeki bir tarlada biçerdöverle buğday hasadı yaptı.

Kaynak: AA

Manşet

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