Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar...
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar...

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar...
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar ağırlıklı muz serasında zarar var."

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar ağırlıklı muz serasında zarar var."

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar...
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar...
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar...
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar... - Haberler
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