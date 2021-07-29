Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar...

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar ağırlıklı muz serasında zarar var."