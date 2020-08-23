Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Giresun'daki afet bölgesinde Açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Giresun'daki afet bölgesinde Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da selin etkili olduğu bölgede incelemede bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Giresun'daki afet bölgesinde Açıklaması
23.08.2020 12:13 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:13

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da selin etkili olduğu bölgede incelemede bulundu.

Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile selin etkili olduğu Dereli ilçesinde inceleme yaparak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Pakdemirli, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Devletin bütün kurumlarının ve iki bakanının burada olduğunu, gerekirse diğer bakanların da gelmek için hazırlık yaptığını belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Birçok afetin içerisinde hep beraberdik, bir aradaydık. Ben de ilk defa böyle bir taşkın, böyle bir doğal afet görüyorum. Gerçekten şehrin tamamen silüeti değişmiş durumda. Şehrin seviyesi değişmiş durumda. 2 metre, 3 metre belki şu an toprağa basıyoruz. Dükkanların gerçekten bazılarının neredeyse tavanına kadar kumla dolmuş durumda. Öncelikle can kayıpları son derece önemli. Üzülerek söylüyorum ki her defasında meteoroloji olarak ciddi uyarılar yapmamıza rağmen, bu uyarıların da muhtarlıklar, belediyeler, kaymakamlıklar, valilikler tarafından da defalarca tekrarlanıyor olmasına rağmen vatandaşlarımız 'nasıl olsa bana olmaz, nasıl olsa benimle alakası olmaz' diye bir düşünce içerisine giriyorlar. Maalesef bu da zaman zaman can kayıplarına yol açabiliyor."

Zarar gören tüm yerlerle alakalı hem temizlik hem tespit çalışmaları yapıldığını aktaran Pakdemirli, "Bunların bir daha olmaması için tüm gerekli tedbirleri alacağız. Ayrıca Doğu Karadeniz Bölgesi'de bir mastar plan çerçevesinde de yatırımlarımız sürüyor. Mümkün mertebe bu taşkınları önlemeye yönelik. Ancak şunu da hatırlatmak isterim. 120 bin tane derenin olduğu Karadeniz'de bu taşkınları tamamıyla önlemenin imkanı yok. İsterseniz süper güç olun, süper devlet olun ama bunların hepsine yetme imkanı yok. Öncelikle kendimizi koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Dere yataklarında yapı yapmaktan kaçınılması gerektiğine işaret eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Maalesef dün uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1,5 misli bir günde yağdı. Yani 135 milimetrenin üzerinde yağış aldık. Bu afetle beraber de maalesef bunları yaşadık. Üzülerek söylüyorum ilk değil, son da olmayacak. İklim değişiyor. Bu tarz felaketleri yaşıyor olacağız. Öncelikle can kaybı yaşamamamız için her tülü tedbirleri kişi olarak almamız lazım. Devletin uyarılarını dikkate almamız lazım. Vatandaşlarımızın bu konuda daha fazla iş birliği yapması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bir kişinin dahi kaybı son derece herkesi üzüyor. Bütün milletimizi üzüyor. Bu anlamda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Burası tüm kurumların iş birliğiyle temizlenir. Hızlı bir şekilde inşallah yaralar da sarılır. Özellikle şehir içine yönelik ne tedbirler alınabilir ilerleyen saatlerde tahmin ediyorum onun da açıklamaları olacak. Biz de şu anda gerekli tespitleri devam ettiriyoruz."

Kaynak: AA

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