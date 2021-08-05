Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Geleceğe Nefes Kampanyasıyla 252 milyon fidanı, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için üçer fidanı yıl bitmeden...
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Geleceğe Nefes Kampanyasıyla 252 milyon fidanı, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için üçer fidanı yıl bitmeden...

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Geleceğe Nefes Kampanyasıyla 252 milyon fidanı, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için üçer fidanı yıl bitmeden...
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Geleceğe Nefes Kampanyasıyla 252 milyon fidanı, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için üçer fidanı yıl bitmeden mutlaka dikeceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Geleceğe Nefes Kampanyasıyla 252 milyon fidanı, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için üçer fidanı yıl bitmeden mutlaka dikeceğiz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: '4 Ağustos'tan sonra 16 uçak, 56 helikopter, 850 arazöz ve su tankeriyle de etkin müdahalemize devam ediyoruz'
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "4 Ağustos'tan sonra 16 uçak, 56 helikopter, 850 arazöz ve su tankeriyle de etkin müdahalemize devam ediyoruz"
Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: '(28 Temmuz-5 Ağustos) 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı.'
Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(28 Temmuz-5 Ağustos) 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı."
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Geleceğe Nefes Kampanyasıyla 252 milyon fidanı, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için üçer fidanı yıl bitmeden... - Haberler
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