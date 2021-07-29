Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den, Manavgat Devlet Hastanesi açıklaması Açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den, Manavgat Devlet Hastanesi açıklaması Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den, Manavgat Devlet Hastanesi açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımdaki 10 hastanın tedbir amaçlı başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımdaki 10 hastanın tedbir amaçlı başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımda entübe durumunda olan 10 hasta tedbir amaçlı başka hastaneye nakledilmiştir. Manavgat Devlet Hastanesi yangınla alakalı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değildir. Hizmetine devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımda entübe durumunda olan 10 hasta tedbir amaçlı başka hastaneye...
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımda entübe durumunda olan 10 hasta tedbir amaçlı başka hastaneye...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Manavgat Devlet Hastanesi yangınla alakalı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değildir.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Manavgat Devlet Hastanesi yangınla alakalı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değildir.
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den, Manavgat Devlet Hastanesi açıklaması Açıklaması - Haberler
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