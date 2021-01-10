Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimizin teveccühü ile seçilen Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyerek milli iradeyi hiçe sayanları kınıyor, özür dilemeye davet ediyorum."

Paylaşımda ayrıca "Unutanlar için ufak bir hatırlatma" ifadesini kullanan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018'de yapılan seçimde 13. Türkiye Cumhurbaşkanı seçildiğini gösteren Yüksek Seçim Kurulu mazbatasının fotoğrafını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran