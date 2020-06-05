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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Dünya Çevre Günü mesajı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve mera ıslahı gibi çalışmalara ağırlık verdiklerini belirterek, "Bu çerçevede, son 18 yıllık dönemde 4,7 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Bu dönemde orman varlığımızı 1,8 milyon artırarak 22,6 milyon hektara ulaştırdık.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Dünya Çevre Günü mesajı Açıklaması
05.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:59

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve mera ıslahı gibi çalışmalara ağırlık verdiklerini belirterek, "Bu çerçevede, son 18 yıllık dönemde 4,7 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Bu dönemde orman varlığımızı 1,8 milyon artırarak 22,6 milyon hektara ulaştırdık." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Dünya Çevre Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Bakan Pakdemirli, mesajında çevrenin, insanların ve diğer tüm canlıların içinde yaşamak zorunda olduğu doğal ve yapay yaşam alanı olduğunun altını çizdi. Pakdemirli, her bireyin ve ülkenin içinde bulunduğu çevreyi koruma ve gelecek nesillere de yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluğu olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir ülke olduğunu işaret eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak bir taraftan biyolojik kaynaklarımızı kayıt altına alıp korunan alanları artırırken, diğer taraftan da iyi, organik tarım ve çevre dostu çeşitli uygulamalara destek sağlayarak tarımsal faaliyetlerden kaynaklı çevre kirliliğini en aza indirmek için gayret gösteriyoruz. Öte yandan ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve mera ıslahı gibi çalışmalara ağırlık veriyoruz. Bu çerçevede, son 18 yıllık dönemde 4,7 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Bu dönemde orman varlığımızı 1,8 milyon hektar artırarak 20,8 milyondan 22,6 milyon hektara ulaştırdık.

Ayrıca doğa ile baş başa bir hayat için korunan alanlarımızı hızla çoğaltıyoruz. 2002 yılında 33 olan milli park sayımızı 44'e, 17 olan tabiat parkı sayımızı 249'a yükselttik."

Pakdemirli, ülkeye değer katan korunan alanları, biyolojik zenginliği, yaban hayatı çeşitliliği, endemik türleri ve kültürel değerleriyle ülkenin ve çevrenin daha yaşanılabilir bir yer olması için çalışmalar sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Çevre olmadan yaşam da olmaz. Yaşanabilir bir çevre için üzerimize düşen görevi yapmaya edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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