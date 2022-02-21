Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Covid-19'a yakalandı - Haberler

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Covid-19'a yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Covid-19'a yakalandı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bugün yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bugün yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamd olsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Cenik/ İHA)

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Covid-19'a yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Bekir Pakdemirli, Koronavirüs, Medya, Güncel, Haberler

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