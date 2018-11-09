Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Çiftçilerimizin yüzde 80'i toprağının özelliklerini bilmiyor"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugün ne üretiyorsak yarın iki mislini üretmeyi hedeflemeliyiz. Su ve toprak kaynaklarımız kirleniyor. Yüzde 86 bir kentleşme ile karşı karşıya kalacağız. Türkiye'deki çiftçilerimizin yüzde 80'i toprağının özelliklerini bilmiyor. Toprakta ne yetişir, nasıl yetişir bilmiyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım-Gıda Endüstrisi ve Değer Zincirine Rekabetçi Yaklaşım" temalı Rekabet Zirvesi'ne katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Pakdemirli, 24 Haziran'dan sonra Türkiye'nin prangalarından kurtulduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Pakdemirli, yeni sistemle beraber azalan bakanlık sayısıyla da, Tarım ve Orman Bakanlığının birleştirildiğini anımsattı. 2050 yılında dünyada 9 milyarın üzerinde bir nüfusla karşı karşıya kalınacağını ifade eden Pakdemirli, "Çok zor bir ev ödevi bizi bekliyor, bir yandan da köyden kente göçle mücadele edeceksiniz. Bu zor ev ödevini Tarım ve Orman Bakanı gelsin çözsün değil, tüm ülke, STK'lar olarak hep birlikte çözebiliriz. Köyden kente göç oranlarıyla dünyayı besleme imkanımız kalmayacak" şeklinde konuştu.

Dünyada yemek için üretilen her şeyin 3'te birinin atıldığını dile getiren Pakdemirli, bu durumun yakın zamanda su ve gıda savaşlarına neden olabileceğini belirtti. Pakdemirli, "Bugün ne üretiyorsak yarın iki mislini üretmeyi hedeflemeliyiz. Su ve toprak kaynaklarımız kirleniyor. Yüzde 86 bir kentleşme ile karşı karşıya kalacağız. Türkiye'deki çiftçilerimizin yüzde 80'i toprağının özelliklerini bilmiyor. Toprakta ne yetişir, nasıl yetişir bilmiyor" ifadelerinde bulundu.