: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çeşitli temaslarda bulundu - GÜMÜŞHANE/

20.12.2019 19:14 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:17

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Gümüşhane'de program çıkışında vatandaşlara fidan dağıtması

-Bakan Pakdemirli'nin Gümüşhane'de Fatih Parkı'nda süt maketinin açılışını yapması

Pakdemirli'nin Gümüşssu fabrikasında incelemelerde bulunması

Pakdemirli'nin Bayburtta tarım arazisinde incelemelerde bulunması

Pakdemirli'nin Bayburt Valiliği ve belediyesini ziyaret etmesi

Pakdemirli'nin Bayuburtta çiftçilerle buluşması GÜMÜŞHANE/Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gümüşhane ve Bayburt'da tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA

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