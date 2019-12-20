Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çeşitli temaslarda bulundu - GÜMÜŞHANE/
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Gümüşhane'de program çıkışında vatandaşlara fidan dağıtması -Bakan Pakdemirli'nin Gümüşhane'de Fatih Parkı'nda süt maketinin açılışını yapması Pakdemirli'nin Gümüşssu fabrikasında incelemelerde bulunması Pakdemirli'nin Bayburtta tarım arazisinde...
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Gümüşhane'de program çıkışında vatandaşlara fidan dağıtması
-Bakan Pakdemirli'nin Gümüşhane'de Fatih Parkı'nda süt maketinin açılışını yapması
Pakdemirli'nin Gümüşssu fabrikasında incelemelerde bulunması
Pakdemirli'nin Bayburtta tarım arazisinde incelemelerde bulunması
Pakdemirli'nin Bayburt Valiliği ve belediyesini ziyaret etmesi
Pakdemirli'nin Bayuburtta çiftçilerle buluşması GÜMÜŞHANE/Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gümüşhane ve Bayburt'da tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.