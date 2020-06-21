Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Çankırı'da incelemelerde bulundu Açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Çankırı'da incelemelerde bulundu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Milletine hizmet etmeyi şiar edinmiş bir liderimiz var. Liderimizin de bu özelliği sayesinde kadroları da aynı şekilde oluşuyor ve davranıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Çankırı'da incelemelerde bulundu Açıklaması
21.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:16

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Milletine hizmet etmeyi şiar edinmiş bir liderimiz var. Liderimizin de bu özelliği sayesinde kadroları da aynı şekilde oluşuyor ve davranıyor. Eskiden olsa 15-20 sene önceyi hatırlayın, temeli atanla açılışı yapan arasında belki 20 tane bakan farkı olurdu." dedi.

Çankırı'da yapılması planlanan Çorum ve Kastamonu illerinde de sulamaya katkı sağlayacak barajın yapılacağı yeri gezen Pakdemirli, Çerkeş ilçesindeki hayvan pazarı inşaatındaki incelemelerinin ardından ilçede bulunan et kombinasında da incelemelerde bulundu.

Daha sonra Atkaracalar Belediyesini ziyaret ettikten sonra Kurşunlu ilçesine geçen Bakan Pakdemirli, burada Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle yapılan 2,2 milyon lira yatırım tutarına sahip 23 odalı ve 49 kişinin kalabileceği otelin açılışını gerçekleştirdi.

"Milletine hizmet etmeyi şiar edinmiş bir liderimiz var"

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, otele TKDK fonlarından destek vererek, Kurşunlu ilçesini güzel bir yatırıma kavuşturduklarını söyledi.

Açılışın Kurşunlu ilçesi için hayırlı olması temennisinde bulunan Bekir Pakdemirli, "Bana, 'Siz buranın temelini atmıştınız, açmak da size nasip oldu' diye söylediler. Ben de bunun Recep Tayyip Erdoğan sayesinde olduğunu söyledim. Milletine hizmet etmeyi şiar edinmiş bir liderimiz var. Liderimizin de bu özelliği sayesinde kadroları da aynı şekilde oluşuyor ve davranıyor. Eskiden olsa 15-20 sene önceyi hatırlayın, temeli atanla açılışı yapan arasında belki 20 tane bakan farkı olurdu." diye konuştu.

Pakdemirli, açılışın ardından Kurşunlu ilçesinde yapılması planlanan barajın yerini de inceleyerek, proje hakkında bilgi aldı.

Bakan Pakdemirli, barajın eski adının "Kızlaryolu Barajı" olduğunu yeni adının ise "Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı" olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Sarıkaya'nın, bakanlığın eski müsteşarlarından ve Çankırılı olduğunu belirten Pakdemirli, şunları dile getirdi:

"Bundan sonra barajımız yeni ismiyle anılacak. İnşallah yeni isminin bu baraja hız kazandırmasını temenni ediyoruz. 2017 yılında aslında ihalesi yapılmış olmasına rağmen henüz ödenek eksikliği sebebiyle bu barajımızın inşasına başlanamadı. En kısa zamanda Cumhurbaşkanlığı Strateji Ofisi ile de konuşacağız. En kısa zamanda bu barajımızın hayata geçirilmesi konusunda biz de gerekli adımları atıyor olacağız."

"Baraj toplamda 160 bin dekar alanı sulayacak"

Yapılacak barajın Çankırı, Çorum ve Kastamonu'daki toprakları sulayacağını ve bölge halkının tarımsal gelirini artıracağını vurgulayan Bekir Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu baraj esnasında, biliyorsunuz her baraj yapımında ister istemez bazı çevresel etkileri olabiliyor. Bu çevresel etkilerin en başında da köylerin relokasyonu ortaya çıkabiliyor. Burada da etkilenmesi muhtemel bir köyümüz var. Bunun da tekrar relokasyonu en iyi şartlar altında, bu vatandaşlarımızı da en konforlu şartlar altında bir şekilde tekrardan yerleştirmenin yollarını da buluyor olacağız. Toplamda 160 bin dekar alanı sulayacak. Bir an evvel barajımızın hayata geçirilmesi, öncelikle gövdenin yapılması, sonra da sulama projelerinin yapılması suretiyle bölge halkımızın tarımsal anlamda refahını artıracak projenin bir an evvel hayata geçmesi için gayret göstereceğiz."

Daha sonra Bakan Pakdemirli ve protokol üyeleri tarafından doğaya 200 keklik salındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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