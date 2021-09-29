Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi'nin açılışına katıldı - Haberler
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi'nin açılışına katıldı

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi'nin açılışına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi'nin, un, yem, makarna, bulgur, bisküvi, irmik, çeltik gibi ürün üreten 1737 fabrikaya ve 931 tohum firmasına hizmet vereceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi'nin, un, yem, makarna, bulgur, bisküvi, irmik, çeltik gibi ürün üreten 1737 fabrikaya ve 931 tohum firmasına hizmet vereceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Pakdemirli, TAGEM bünyesindeki Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Pakdemirli burada yaptığı konuşmada, tarımsal üretimde 2050'de iklim değişikliğinin etkisiyle verimde yüzde 10-25 düşüş beklendiğini ve yapılan araştırmaların, artan nüfusu doyurmak için gelecek 30 yılda bugünkünden yüzde 60 daha fazla gıdaya, bunu üretmek için de yüzde 15 daha fazla suya ihtiyaç duyulacağını gösterdiğini aktardı.

"Ülkemiz, tarımsal hasılada Avrupa'da lider"

Bu zor tabloda, ellerindeki en önemli silahın, Ar-Ge yapmak, inovasyon ve teknoloji geliştirmek olduğunun altını çizen Pakdemirli, şöyle devam etti: "Ancak bu şekilde, gıda güvenliğimizi garanti altına alır, geleceğe umutla bakar ve evlatlarımıza bu ülkeyi içimiz rahat bir şekilde teslim edebiliriz. Bugün Türkiye, bulunduğu coğrafyanın en büyük ve en güçlü tarımsal Ar-Ge altyapısına sahip ülkesi. Türkiye, ekilen tarım alanı bakımında dünyada 15'inci, mera dahil toplam tarım alanın bakımından dünyada 31'inci sıradadır. Bu sıralamaya rağmen ülkemiz, tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyanın ise ilk 10 büyük tarımsal ekonomisinden birisidir. Bu başarının sahibi Türk çiftçisidir, Türk çiftçisinin emeğidir. "

Pakdemirli, bu anlamda Bakanlık olarak köklü ve yaygın tarımsal araştırma sistemiyle çiftçi ve üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Bakanlık olarak Ar-Ge çalışmalarımız için kendi Ar-Ge gelirlerimizle birlikte çeşitli kaynaklardan yıllık yaklaşık 1 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Ülkemizde üretilen arpanın yüzde 85'i, makarnalık buğdayın yüzde 69'u ve ekmeklik buğdayın yüzde 60'ı TAGEM enstitülerimizde geliştirilmiştir. Sadece bu üç tür bitkiden dolayı ülke ekonomisine olan katkımız yıllık yaklaşık 23 milyar liradır. Ülkemizdeki tarımsal Know-How'ın, yani çözümlerin yüzde 70'i Bakanlığımız araştırma sistemine aittir. " ifadelerini kullandı.

"Türkiye, dünya un ve bulgur ihracatında birinci"

Pakdemirli, Türkiye'nin, dünya un ve bulgur ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada olduğuna dikkati çekerek, 2016-2020 ortalaması baz alındığında bu ticaretten ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 1 milyar dolar net dış ticaret geliri sağlandığını söyledi. Haber Merkezi

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Haber: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi'nin açılışına katıldı - Haberler
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