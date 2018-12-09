Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Azerbaycan'a Gidiyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki günlük resmi temaslar kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek. Bakan Pakdemirli, Türkiye'den giden iş adamları ile birlikte Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Genişletilmiş Yürütme Kurulu Toplantısı'na katılacak.

İki günlük resmi ziyaret kapsamında bugün Azerbaycan'a gidecek olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ziyaretin ilk gününde Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek. Bakü'de Uluslararası AgTech ve Yeşil Enerji Forumu Açılış Töreni'nde bir konuşma yapacak olan Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Azerbaycan Tarım Bakanlığı arasında yapılacak Tarım Sigortaları Alanında Mutabakat Zaptının imzalanmasını teminen iyi niyet beyanı imza törenine katılacak.

Bakan Pakdemirli, ziyaretin son gününde Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Genişletilmiş Yürütme Kurulu Toplantısı'nda bir konuşma yapacak. Pakdemirli, ayrıca, Fahri Hıyaban Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni, TİKA Bakü Koordinatörlüğünü ve Yunus Emre Enstitüsü Bakü Türk Kültür Merkezini ziyaret edecek. Pakdemirli son olarak Azerbaycan-Türk İş Adamları Birliği (ATİB) ve Türkiye Azerbaycan Sanayici ve İş adamları İçtimai Birliğinin (TÜİB) ev sahipliğinde çalışma ve öğle yemeğine katılacak.

Türkiye-Azerbaycan arasındaki tarımsal ticaret artırılacak

İki ülke arasında yapılacak görüşmelerde ithalat ve ihracat konuları masaya yatırılacak. Türkiye Azerbaycan'a 130 milyon dolar tarımsal ihracat yaparken, Azerbaycan ise Türkiye'ye 1 milyon dolarlık tarımsal ihracat yapıyor. Tarımsal alanda Azerbaycan Türkiye'den unlu mamüller, yumurta, pamuk tohumu ve tohumluk ithal ederken, Türkiye de Azerbaycan'dan badem, biber, hayvansal ürünler ithal ediyor.

Görüşmelerde bu rakamların daha üst seviyeye çıkartılması için gereken çalışmalar başlatılacak. Ayrıca Türkiye, tarımsal alanda yeni girişimler peşinde olan Azerbaycan'a eğitim, ekipman, proje ve uzman personel desteği veriyor. - ANKARA