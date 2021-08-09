Bakan Pakdemirli: "270 orman yangınından 267'si kontrol altında"
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Bakan Pakdemirli: "270 orman yangınından 267'si kontrol altında"

Bakan Pakdemirli: '270 orman yangınından 267'si kontrol altında'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 13 günde çıkan 270 orman yangınının 267'sinin kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 13 günde çıkan 270 orman yangınının 267'sinin kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakanın paylaşımına göre, orman yangınlarının 13'üncü gününde Muğla'nın Köyceğiz ve Milas ilçesi ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışması sürüyor. Yangınlara, 15 uçak, 64 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 430 iş makinesi ve 5 bin 250 personel ile müdahale ediliyor.

Bakan Pakdemirli, "Orman yangıları ile mücadelemiz 13 gündür #OrmanınKahramanları'nın özverili çalışmaları ile devam ediyor. 53 ilimizde çıkan 270 orman yangınının 267'sini kontrol altına aldık. Muğla ve Aydın'da devam eden 3 yangını da kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Bakan Pakdemirli: '270 orman yangınından 267'si kontrol altında'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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