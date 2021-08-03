Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanla ilgili ön hasar...
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanla ilgili ön hasar tespit çalışmalarını bitirdik.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanla ilgili ön hasar tespit çalışmalarını bitirdik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir