Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanla ilgili ön hasar...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanla ilgili ön hasar...

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanla ilgili ön hasar...
Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanla ilgili ön hasar tespit çalışmalarını bitirdik.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanla ilgili ön hasar tespit çalışmalarını bitirdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

Emniyet, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına 112 TOMA ile destek veriyor
Emniyet, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına 112 TOMA ile destek veriyor
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Bülent Ersoy Demet Akalın Haluk Levent
Spor Ali Koç Muslera Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanla ilgili ön hasar... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 21:28:31. #1.15#

title