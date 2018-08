Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Ahlat'ta

BİTLİS - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etkinliklerin düzenlendiği alanda incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Vedat Demiröz, Jülide Sarıeroğlu ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile Muş'un Malazgirt ilçesinden helikopterle Ahlat'ta geldi.

Ok atışlarının yapıldığı yere giderek ok atışı yapan Bakan Pakdemirli, ardından Han Otağı'na geçerek Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban'dan bilgi aldı.

Daha sonra etkinlik alanına giden Pakdemirli, atlı okçuluğun yapıldığı yerde ata bindi. Burada gazetecilere konuşan Bakan Pakdemirli, Ahlat kadim bir şehir olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, "Diriliş Ertuğrul dizisini de hep beraber seyrediyoruz. Benim de hayranı olduğum bir dizidir. Hazır buraya gelmişken Yörük çadırını dolaştık. Malazgirt'teki kutlamalar çerçevesinde orada olacağız. Sultan Alpaslan savaşa gittiği zaman bir ata binermiş, bir atı da terkisine alırmış. Madem ecdadımız böyle yaptı. Biz de bir ata binelim diye şimdi atın üstüne çıktık" dedi.

Bakan Pakdemirli, helikopterle ilçeden ayrıldı.