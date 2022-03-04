Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: "Son dönemde yaşadığımız tarım ürünleri ve gıda konusundaki sıkıntıları bu süre zarfında başarılı şeklide yöneteceğiz"

ANKARA Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Son dönemde yaşadığımız tarım ürünleri ve gıda konusundaki sıkıntıları bu süre zarfında başarılı şeklide yöneteceğiz" dedi.

Bakan Kirişçi, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ettikten sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Kirişçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına tarım ve Orman bakanı görevini tevdi ettiğini belirterek, "Öncelikle sayın Cumhurbaşkanımıza bu görev tevdiyatından dolayı çok şükranlarımı arz ediyorum. Burada önemli olan milleti, sektöre hizmet. Tarım herhangi bir sektör değil, ona bağımlı olarak gıda herhangi bir sektör değil, stratejik ve bundan dolayı da vazgeçilmez bir sektör. Bu vazgeçilmezliğini bizim unutmamamız lazım. Elimizdeki teknolojik aletler bizi doyurmuyor. Bizi doyuran şey bağda, bahçede, kümeste, ağılda ürettiklerimiz. Son dönemde yaşadığımız tarım ürünleri ve gıda konusundaki sıkıntıları bu süre zarfında başarılı şeklide yöneteceğiz" dedi.

Çiftçilere mesajı olup olmayacağına ilişkin olarak Kirişçi, "Çiftçiler bu üretimi kapalı bir mekanda sera, ahırları hariç tutarsak açık alanda yaparlar. İklimsel ve çevresel faktörlere açıktır. Üreticilerimizin biz daha fazla yanında yer alacağız. Bu konuya ilişkin kısa bir çalışmadan sonra daha geniş detaylarını paylaşabileceğimiz bir konu haline gelecek. Tarımın mevzuat açısından sorunu yok. Tarımın mevzuatıyla ilgili süreç yönetimi konusunda en güzel refah seviyesini maksime edecek çalışmalarımız olacak" ifadelerini kullandı.