Tarım ve Orman Bakanı Dr. Sayın Bekir Pakdemirli Hayrabolu İlçemizi Ziyaret Etti

Bir dizi ziyaret için ilimize gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Sayın Bekir Pakdemirli beraberinde Vali Aziz Yıldırım, Bakan Yardımcısı Sayın Akif Özkaldı, Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül ve il protokolü ile birlikte Hayrabolu Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret için ilimize gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Sayın Bekir Pakdemirli beraberinde Vali Aziz Yıldırım, Bakan Yardımcısı Sayın Akif Özkaldı, Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül ve il protokolü ile birlikte Hayrabolu Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Belediye Başkanlığı binası önünde çiftçilerimiz ile biraraya gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Sayın Bekir Pakdemirli, Bakanlık olarak ilimize yapılacak yatırım müjdelerini vererek, çiftçilerimizin dilek ve temennilerini aldı.

Çiftçilerimizin sorunlarını çözmek için Bakanlık olarak gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Sayın Bekir Pakdemirli; "İlk günden itibaren ben, sahada gezen ve dinleyen bir bakan olacağım ve problemleri çözeceğim dedim. Allah'ta nasip etti, 81 ilimize de gittim. 81 İlimizde, bu zamana kadar bana tek bir kötü davranışı olan üreticimize rastlamadım. Çiftçilerimizin isteklerini biliyorum. Çiftçilerimize sağladığımız imkanları daha da arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. " dedi.

Kaynak: Habermetre