Tarım ve Orman Bakanı Dr. Sayın Bekir Pakdemirli İlimize Geldi

Bir dizi ziyaretler için ilimize gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Sayın Bekir Pakdemirli, Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından tarafından Namık Kemal Üniversitesi'nde karşılandı.