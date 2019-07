Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli net konuştu

"Çekirdeksiz kuru üzüm üreticisini 2019/20 sezonunda mağdur etmeyeceğiz"

Üretici üzümüne 10 TL istedi

Toplantıda söz alan Ziraat Odaları Başkanları, üreticinin 2019/20 sezonu için kuru üzüm fiyat beklentisini 10 TL olarak dile getirdiler.

Celep; "TMO 20 bin ton üzüm alsın, Türkiye'nin ihracatı 80 milyon dolar artar"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep ise; üreticinin 10 TL fiyat beklentisinin makul olduğunu, kuru üzümde bu fiyat seviyesinin aşağısına inilmemesi için TMO'nun 20 bin ton kuru üzüm almasını istediklerini Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'a iletti.

2019/20 sezonunda rekoltenin yüksek olacağı beklentisi olduğunu bunun da fiyatlar üzerinde baskı yaptığının altını çizen Celep, "Toprak Mahsulleri Ofisi piyasadan 20 bin ton kuru üzüm alması halinde Türkiye'nin kuru üzüm ihracatından kazanacağı döviz miktarı en az 70-80 milyon dolar artacak. TMO'nun piyasada denge görevini görmesini istiyoruz" dedi.

Pakdemirli, "Üzüm üreticisini mağdur etmeyeceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ege Bölgesi'nin önemli ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzümde 2019/20 sezonunda üreticinin mağdur olmasına izin vermeyeceklerini, üretici ve ihracatçıların taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edeceğini, üreticilere Kurban Bayramı sonrasında güzel mesajlar iletmeyi amaçladıklarını kaydetti.

TMO'nun zarar etmeden piyasa yapıcı olması gerekiyor

TMO'nun alacağı kuru üzümleri ihracatçıların TMO'dan geri almasını taahhüt etmelerini de isteyen Pakdemirli, "Kendim çekirdeksiz kuru üzüm üreticisiyim, geçmiş yıllarda ihracatını da yaptım. Sektörün sorunlarını bilen, içinizden gelen birisiyim. TMO'nun zarar etmeden, kuru üzüm sektöründe piyasa yapıcı olması için çalışacağız. TMO geçen yıl piyasaya girmeden sektörü regüle etti. 2 yıldır üretici kar ediyor, bu yılda zarar etmemesi için gerekeni yapacağız. Bu yıl TMO'nun piyasaya girmesi gerekirse kaç liradan piyasaya girmesi gerekir, ne kadar ürün alması gerekir bütün bunlar matematik. Bunu çalışıp gerekli adımları atarız. Üzüm fiyatını aşağı düşürmeyeceğimiz mesajını kamuoyu ile güçlü bir şekilde paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

TMO Genel Müdürü Güldal; "Üzüm ihracatçısı, üretici gibi düşünüyor"

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, çekirdeksiz kuru üzüm ihracatçılarının üretici gibi düşünüp hareket ettiğini bu nedenle Türkiye'nin çok şanslı olduğunun altını çizdi.

TMO olarak, ihtiyaç olması halinde eksper, depo, bütçe olarak piyasaya girmek için hazırlıklarının tam olduğunu dile getiren Güldal, "Üzüm üreticilerimizin mağdur olmaması, tarımda sürdürülebilirliği sağlayan için her türlü altyapı hazırlıklarımız tamamlanmış durumda. Tarım ve Orman Bakanı'nın talimat vermesi halinde piyasa girebilecek konumdayız" şeklinde konuştu.

