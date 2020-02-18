18.02.2020 10:27 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:27

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında kabul edilen 2 bin 745 projeye 970 milyon 173 bin lira hibe desteği vereceklerini belirterek, bu sayede 14 bin 839 kişiye istihdam imkanı sağlanacağını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA