Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yeni yayımlanan tebliğ ile birlikte lisanslı depoculuk desteklemelerinin tamamı üreticilerin hesaplarına...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yeni yayımlanan tebliğ ile birlikte lisanslı depoculuk desteklemelerinin tamamı üreticilerin hesaplarına yatırılacak.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli : "Yeni yayımlanan tebliğ ile birlikte lisanslı depoculuk desteklemelerinin tamamı üreticilerin hesaplarına yatırılacak." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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