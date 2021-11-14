Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yeni yayımlanan tebliğ ile birlikte lisanslı depoculuk desteklemelerinin tamamı üreticilerin hesaplarına... - Haberler
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yeni yayımlanan tebliğ ile birlikte lisanslı depoculuk desteklemelerinin tamamı üreticilerin hesaplarına...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yeni yayımlanan tebliğ ile birlikte lisanslı depoculuk desteklemelerinin tamamı üreticilerin hesaplarına yatırılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli : "Yeni yayımlanan tebliğ ile birlikte lisanslı depoculuk desteklemelerinin tamamı üreticilerin hesaplarına yatırılacak." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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