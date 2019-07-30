Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohum hububat desteğinin kalan yüzde 30'luk kısmının...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohum hububat desteğinin kalan yüzde 30'luk kısmının...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohum hububat desteğinin kalan yüzde 30'luk kısmının 6 Ağustos Salı günü ödeneceğini çiftçilere müjdeledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohum hububat desteğinin kalan yüzde 30'luk kısmının...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohum hububat desteğinin kalan yüzde 30'luk kısmının 6 Ağustos Salı günü ödeneceğini çiftçilere müjdeledi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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