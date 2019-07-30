Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohum hububat desteğinin kalan yüzde 30'luk kısmının...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohum hububat desteğinin kalan yüzde 30'luk kısmının 6 Ağustos Salı günü ödeneceğini çiftçilere müjdeledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohum hububat desteğinin kalan yüzde 30'luk kısmının 6 Ağustos Salı günü ödeneceğini çiftçilere müjdeledi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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