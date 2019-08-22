22.08.2019 14:36

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye genelinde 2019'da 4,2 milyon ton yaş üzüm üretimi bekleniyor, bunun içinde çekirdekli ve diğerleri de var. Kuru üzüm rekoltesinin de 300 bin tonun fevkinde olması bekleniyor."

Kaynak: AA