Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve 8 mahkumun...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve 8 mahkumun...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve 8 mahkumun hükümlü bulunduğu İmralı Adası'ndaki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

27.02.2020 13:03 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:03
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve 8 mahkumun...

Tarım ve Orman Bakanı , terör örgütü elebaşı 'ın ve 8 mahkumun hükümlü bulunduğu 'ndaki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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