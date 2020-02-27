Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri alanında faaliyet gösteren üreticilerin...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri alanında faaliyet gösteren üreticilerin hesaplarına yarın 66 milyon lira destekleme ödemesinin yapılacağını bildirdi.
27.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:51
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri alanında faaliyet gösteren üreticilerin hesaplarına yarın 66 milyon lira destekleme ödemesinin yapılacağını bildirdi. - ANTALYA
Kaynak: İHA