Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sivil ve orman teşkilatından şehitlerin olduğu bir dönemde teşkilatımızın moralini bozmaya hiç kimsenin...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sivil ve orman teşkilatından şehitlerin olduğu bir dönemde teşkilatımızın moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur diye düşünüyorum"