Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sivil ve orman teşkilatından şehitlerin olduğu bir dönemde teşkilatımızın moralini bozmaya hiç kimsenin...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sivil ve orman teşkilatından şehitlerin olduğu bir dönemde teşkilatımızın moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur diye düşünüyorum"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sivil ve orman teşkilatından şehitlerin olduğu bir dönemde teşkilatımızın moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur diye düşünüyorum"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun