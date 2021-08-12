Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Sinop, Kastamonu, Bartın) Yarın ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Sinop, Kastamonu, Bartın) Yarın ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini bildirmek istiyoruz.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Sinop, Kastamonu, Bartın) Yarın ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini bildirmek istiyoruz."
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız