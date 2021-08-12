Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Sinop, Kastamonu, Bartın) Yarın ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Sinop, Kastamonu, Bartın) Yarın ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Sinop, Kastamonu, Bartın) Yarın ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini...
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Sinop, Kastamonu, Bartın) Yarın ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini bildirmek istiyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Sinop, Kastamonu, Bartın) Yarın ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini bildirmek istiyoruz."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Son dakika! Kastamonu'da sel sularına kapılan 9 kişi hayatını kaybetti
Son dakika! Kastamonu'da sel sularına kapılan 9 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı: Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta güvenli bölgeler terk edilmemeli
İçişleri Bakanlığı: Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta güvenli bölgeler terk edilmemeli
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Yusuf Güney Şahan Gökbakar Berdan Mardini
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Sinop, Kastamonu, Bartın) Yarın ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 16:33:12. #1.14#

title