Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Sinop, Kastamonu, Bartın) Yarın ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Sinop, Kastamonu, Bartın) Yarın ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini bildirmek istiyoruz.