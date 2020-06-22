Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel bölgesinde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'da selden etkilenen orman köylerinde vatandaşlara 1 milyon liraya yakın destek sağlanacağını bildirdi.

22.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:58

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'da selden etkilenen orman köylerinde vatandaşlara 1 milyon liraya yakın destek sağlanacağını bildirdi.

Kestel ilçesinde selden etkilenen bölgede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile incelemelerde bulunan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Soylu'nun dün akşam bölgeye gelmesinin önemli ve değerli olduğunu belirten Pakdemirli, "Biz de Bakanlığımızla ilgili ekiplerle ilk saatlerden itibaren koordinasyonu kurduk. Devletin tüm kurumları burada. Bakanlığımıza ait Bakan Yardımcımız, Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz, il müdürlerimiz herkes sahada." dedi.

Pakdemirli, gerekli teçhizat, makine ve ekipman ile insan desteğinin sağlandığını aktardı.

Üzücü bir durumda bazı şeyleri konuşmanın biraz erken olacağını dile getiren Pakdemirli, "Özellikle orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı da 1 milyon liraya yakın bir destek ayarladık, getirdik. Bugün itibarıyla 26 ekip 52 kişi tarımsal hasarın çıkartılması ve tespitiyle alakalı çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda görünen o ki 5 ilçe, 43 köy ve 25 bin 650 dekar alan zarar görmüş gözüküyor. 17 küçükbaş hayvanımız telef olmuş. 58 de arılı kovanımız telef olmuş gözüküyor. Burada ağırlıklı hasar daha çok tarım arazilerinde gözüküyor." diye konuştu.

"Meteorolojik uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor"

Pakdemirli, meteorolojik uyarılara dikkat edilmesinin önemine işaret etti.

Meteoroloji olarak zamanında ve yerli yerinde uyarıların hepsini yaptıklarını bildiren Pakdemirli, "İkincisi, dere yataklarına asla ve asla bir yerleşim düşünmememiz gerekiyor. Memleketin dört bir tarafında dere yataklarında hala riskli bölgelerde vatandaşlarımız var. Sonucu ne yazık ki hepimizi üzecek neticelerle neticeleniyor. Asla ve asla dere yataklarında yerleşim veya baraka veya herhangi bir şekilde ev cinsinde bir şey mutlaka yapmamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de tarım sigortaları yüzde 20-30'lar seviyesinde"

Bakan Pakdemirli, tarım sigortalarının (TARSİM) öneminin de böyle olaylarda bir kez daha öne çıktığını vurguladı.

Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarım sigortaları Türkiye'de ne yazık ki yüzde 20-30'lar seviyesinde yapılıyor. Bunu da daha da artırmamız gerekiyor. Çünkü felaketin ne zaman geleceği ne zaman kapıyı çalacağı belli olmuyor. TARSİM kapsamında olanların genelde yüzde 99,99 herhangi bir mağduriyeti olmuyor. Maalesef TARSİM kapsamı dışında kalanlarla ilgili de tabii ki il ve ilçe müdürlüklerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Valiliklerimizin bildirmesiyle gerekli kurumlarımıza, Cumhurbaşkanlığı İdari İşlerimize de buradaki hasar tespitlere de günü geldiğinde bildirilecektir. Bunların tabii biraz zaman aldığını söylemek isterim. Bunlar ciddi bir miktardır, biraz zaman alıyor ama özellikle il ve ilçe müdürlüklerimizin yaptığı tespitler kapsamında da Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borcunu ertelemek veya taksitlendirmek isteyen vatandaşlarımız için bu imkanın var olduğunu söyleyelim. Devlet Su İşlerinin ekipleri de burada çalışıyor, Genel Müdürümüz de burada. İnşallah yaraların en hızlı şekilde sarılmasını temenni etmek amacıyla devletimizin başta iki bakanı, tüm kurumlarımız burada çalışıyor."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil Haber
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
Türk web hosting şirketi Natro satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro satıldı
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı Haber
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı
Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Polisin denetimine takılan valizden 47 bin liralık kaçak elektronik sigara çıktı
Polisin denetimine takılan valizden 47 bin liralık kaçak elektronik sigara çıktı
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
3 metre yükseklikten beton zemine düşen bebeğin mucize kurtuluşu
3 metre yükseklikten beton zemine düşen bebeğin mucize kurtuluşu
'En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum' diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
"En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı
Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Lara Alişan Bülent Ersoy Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Tahir Karapınar
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel bölgesinde incelemelerde bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 15:00:30. #1.15#
title